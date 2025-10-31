На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китай запустил корабль с космонавтами и мышами

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-21» с космонавтами и 4 мышами на борту
Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

КНР успешно запустила в космос пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21». Об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа».

На борту «Шэньчжоу-21» находится экипаж из трех космонавтов, а также необычный груз – четыре мыши. Корабль, стартовавший с помощью ракеты-носителя, взял курс к китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» был осуществлён с космодрома «Цзюцюань», расположенного в северо-западной части Китая. Предполагается, что экспедиция проведёт на станции «Тяньгун» шесть месяцев, в течение которых китайские учёные планируют реализовать 27 новых научно-прикладных проектов.

В мае Пекин подтвердил амбициозные планы по отправке человека на Луну до 2030 года. В рамках подготовки к этому событию, Китай намерен испытать посадочный модуль Lanyue, пилотируемый космический корабль Mengzhou и ракету-носитель Long March 10.

Ранее стало известно, когда элементы Международной станции будут доставлены на Луну.

