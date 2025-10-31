Москвичке, не убравшей мочу за собакой, отменили штраф

Mash: в Москве отменили штраф женщине, не убравшей мочу за собакой

Жительница Москвы не будет выплачивать штраф, который ей назначили за писающую собаку. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, ранее в действиях женщины усмотрели признаки нарушения правил содержания животного.

«Но вот Симоновский суд признал, что ничего в этом зазорного нет, собакены спокойно могут делать свои дела, из-за чего и закрыл дело», – говорится в публикации.

Решение о денежном взыскании вынесли в середине месяца. По данным СМИ, женщина всегда убирала за питомцем, однако в какой-то момент соседка, которая испытывает неприязнь к собакам, пожаловалась в ответственные органы.

После просмотра видео с места выяснилось, что, пока животное задрало лапу, чтобы облегчиться, хозяйка убирала другие продукты жизнедеятельности. Однако после этого женщина ничего не сделала с мочой. Известно, что такой штраф был бы первым подобным в России.

Так как в законе о содержании животных нет информации об уборке мочи, владелица решила оспорить штраф.

Ранее в Москве водитель получил штраф в 4,5 тысячи рублей за хомяка в автомобиле.