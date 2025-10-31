На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан создатель Telegram-бота для поиска персональных данных

В РФ задержали создателя сервиса для поиска персональных данных User Box
Telegram-канал «Mash»

В России задержали владельца Telegram-бота User Box, созданного для поиска личной информации о людях. По информации Telegram-канала Mash, 25-летнего Игоря М. доставили в отдел полиции после обысков в его квартире.

Как сообщается, Telegram-бот предоставлял доступ к личным данным пользователей по различным параметрам — фотографии, номеру телефона, информации об автомобиле, ФИО, адресу электронной почты или профилям в соцсетях. Через этого бота можно было получить сведения, связанные с личной жизнью, что нарушает законодательство о защите персональных данных.

20 октября эксперт рассказала об использовании Telegram-бота «СтопФейк», который умеет отличать искусственную речь в сообщениях. Эта программа позволит защитить себя от различного рода мошенничества, распространенного в интернете. Она также напомнила о существовании интерактивной программы «Безопасный клик», которая помогает с помощью игр научиться отличать схемы аферистов через реальные разговоры преступников со своими жертвами.

Ранее россиянам рассказали об опасности цифровых подарков в Telegram.

