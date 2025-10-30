На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семимесячный мальчик проглотил раскрытую булавку в Приморье

В Приморье семимесячный мальчик проглотил раскрытую булавку
close
Depositphotos

В Приморье младенец проглотил раскрытую булавку и оказался в больнице. Об этом сообщает Центр охраны материнства и детства Владивостока.

Инцидент произошел в Черниговском районе. Мать укрыла семимесячного сына дополнительным одеялом, забыв, что к нему была прикреплена булавка-оберег. Мальчик проснулся, снял булавку и положил ее в рот. Родители заметили у ребенка интенсивный кашель и рвотное слюнотечение, и вызвали скорую помощь.

Бригада медиков доставила ребенка в приемное отделение Центральной районной больницы Черниговки. Рентгенография показала тень инородного тела в пищеводе, и пациента оперативно перевезли в Краевую детскую клиническую больницу №1 Владивостока, где повторное исследование подтвердило наличие открытой булавки.

Врачи провели операцию по извлечению инородного тела с помощью щипцов и эндоскопа. Мальчик перенес вмешательство хорошо, его состояние удовлетворительное, вскоре он будет выписан домой.

Ранее в Ставропольском крае врачи спасли ребенка, который проглотил горсть камней.

