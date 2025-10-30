Девятилетний челябинец проглотил силиконовый глаз, перепутав его с мармеладом

В Челябинске ребенок ел мармелад и случайно проглотил силиконовый глаз. Об этом сообщает региональный минздрав.

Изначально ребенка доставили в больницу с подозрением на отравление или инфекционное заболевание, однако диагноз не подтвердился. У мальчика наблюдались тошнота, рвота и боли в животе. При этом инородное тело не было видно на рентгене, а на УЗИ смогли лишь установить непроходимость кишечника, но не его причину. Мальчик не вспомнил о проглоченном предмете, несмотря на расспросы врачей. Как выяснилось позже, предмет «путешествовал» по организму малолетнего около пяти дней.

Врачи провели успешную операцию по устранению кишечной непроходимости и извлекли силиконовый глаз. После операции мать мальчика вспомнила, что ребенок недавно ел «шуточный» мармелад в виде глаз, а силиконовый предмет в это время лежал рядом. Предположительно, школьник, не глядя, проглотил и его.

Ранее семимесячный мальчик проглотил раскрытую булавку в Приморье.