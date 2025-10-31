Эксперт объяснил, что будет, если не вернуть ошибочно начисленную зарплату

Экономист, директор по взаимодействию с органами власти адвокатского бюро «Михайлов и Партнеры» Алексей Хижняк в беседе с РИАМО прокомментировал случай в ХМАО, где работник предприятия получил зарплату 34 сотрудников.

По словам эксперта, если не вернуть ошибочно начисленное вознаграждение, работодатель может его вычесть из последующих выплат.

«Но! Чтобы это сделать, на приказе работник должен написать, что согласен с суммой и основанием удержания. Если сотрудник не согласен, ничего не подписывает, а мы видим в приведенном выше инфоповоде именно этот случай, то работодателю ничего не остается, кроме как идти в суд, чтобы вернуть переплату», — сказал Хижняк.

При этом суд может взыскать с работника излишки зарплаты только в том случае, если будет доказан факт арифметической ошибки (к примеру, если бухгалтер в своих расчетах вместо сложения применил умножение). Если же ошибка техническая (программный сбой, что более вероятно, поскольку современные бухгалтерии работают в специализированных программах), то компания может с деньгами попрощаться, пояснил экономист.

Как сообщает «112», житель ХМАО получил премию семь миллионов рублей на заводе. В какой-то момент по ошибке бухгалтерии ему начислили вознаграждение, предназначенное 34 сотрудникам другого филиала.

Работодатель попросил его вернуть полученное. Однако сотрудник решил этого не делать, обосновав свой отказ нормами законодательства.

После этого ему якобы стали угрожать. Он в свою очередь поменял номер телефона и уехал с семьей в другой город. Узнав об этом, представители предприятия подали на него в суд и обратились в полицию, из-за чего счета мужчины заблокировали. Так как состава преступления не было, дело закрыли.

