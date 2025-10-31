На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, что будет, если не вернуть ошибочно начисленную зарплату

Экономист Хижняк: если не вернуть ошибочную зарплату, компания обратится в суд
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Экономист, директор по взаимодействию с органами власти адвокатского бюро «Михайлов и Партнеры» Алексей Хижняк в беседе с РИАМО прокомментировал случай в ХМАО, где работник предприятия получил зарплату 34 сотрудников.

По словам эксперта, если не вернуть ошибочно начисленное вознаграждение, работодатель может его вычесть из последующих выплат.

«Но! Чтобы это сделать, на приказе работник должен написать, что согласен с суммой и основанием удержания. Если сотрудник не согласен, ничего не подписывает, а мы видим в приведенном выше инфоповоде именно этот случай, то работодателю ничего не остается, кроме как идти в суд, чтобы вернуть переплату», — сказал Хижняк.

При этом суд может взыскать с работника излишки зарплаты только в том случае, если будет доказан факт арифметической ошибки (к примеру, если бухгалтер в своих расчетах вместо сложения применил умножение). Если же ошибка техническая (программный сбой, что более вероятно, поскольку современные бухгалтерии работают в специализированных программах), то компания может с деньгами попрощаться, пояснил экономист.

Как сообщает «112», житель ХМАО получил премию семь миллионов рублей на заводе. В какой-то момент по ошибке бухгалтерии ему начислили вознаграждение, предназначенное 34 сотрудникам другого филиала.

Работодатель попросил его вернуть полученное. Однако сотрудник решил этого не делать, обосновав свой отказ нормами законодательства.

После этого ему якобы стали угрожать. Он в свою очередь поменял номер телефона и уехал с семьей в другой город. Узнав об этом, представители предприятия подали на него в суд и обратились в полицию, из-за чего счета мужчины заблокировали. Так как состава преступления не было, дело закрыли.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с 13-й зарплатой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами