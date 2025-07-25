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Семья бойца СВО получила 16 млн «гробовых» выплат и потребовала еще

В Новокузнецке семья бойца СВО получила 16 млн рублей и потребовала еще 12 млн
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья не вернувшегося с фронта участника спецоперации на Украине получила 16 млн рублей «гробовых» выплат, но сочла эти деньги недостаточной компенсацией и обратилась в суд для дополнительных выплат. Об этом пишет NGS42.RU со ссылкой на подтвержденные данные Новоильинского районного суда.

В публикации говорится, что в суд обратились супруга, отец, мать и родной брат солдата. Им ранее уже перечислили порядка 16,2 млн рублей выплат, однако они решили через суд взыскать с Минобороны и Минфина России еще по 3 млн рублей каждому в качестве компенсации морального ущерба. Общая сумма средств, выделенных семье, таким образом составит 12 млн рублей.

В качестве доводов к подаче заявления они указали, что ежедневно переживали сильнейший стресс и эти обстоятельства влияли на их здоровье. По информации журналистов, мать была вынуждена обратиться за психологической помощью, отец оказался в депрессии, а у вдовы появились хронические головные боли и тики, а также проблемы с речью.

Суд рассматривал дело почти 2,5 месяца, однако в иске семье отказали.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что мать погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине бойца из Талицы Свердловской области с орденом Мужества оставили без выплаты. По его словам, у женщины возникли проблемы с выплатами от страховой компании.

Ранее россиянам назвали условия, при которых нельзя получить выплату за погибшего на СВО сына.

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