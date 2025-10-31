В Турции прекратили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца

Активные поиски пропавшего при заплыве в Босфоре российского пловца Николая Свечникова прекращены. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве РФ в Стамбуле.

«В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, так как каких-либо существенных улик, подтверждающих факт гибели Н.А. Свечникова, пока не найдено», — говорится в сообщении.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников пропал во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее за информацию о местонахождении пропавшего пловца Свечникова объявили награду.