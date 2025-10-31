Жителей Владимира предупредили о взрывах

Губернатор Авдеев: после атаки ВСУ во Владимире ликвидируют боезаряды

Во Владимирской области могут быть слышны взрывы в ходе ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александ Авдеев в своем Telegram-канале.

«В рамках работы по ликвидации последствий атаки БПЛА будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — сообщил он.

Губернатор рекомендовал жителям, живущем в районе Энергетика, пока не покидать свои дома.

Минобороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 мск 30 октября уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти российских регионах.

Известно, что в ночь на 31 октября украинские дроны атаковали инфраструктурные объекты во Владимирской и Ярославской областях. Во Владимире удар пришелся по объекту недалеко от города. В Ярославле, по данным местных СМИ, загорелся промышленный объект, предположительно нефтеперерабатывающий завод. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ярославлем.