Экс-мэру Ростова-на-Дону предъявили обвинение

Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Логвиненко предъявлено обвинение
Пресс-служба администрации г. Ростова-на-Дону

Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий бывшему мэру Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вердикт Ростовского областного суда.

«Логвиненко предъявили обвинение [по делу о превышении полномочий]», — огласил судья.

24 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его арестовали на два месяца — до 23 декабря 2025 года включительно.

В этот же день стало известно о задержании Логвиненко. По данным следствия, в 2020 году он, являясь мэром Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В СК уточнили, что в результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

В конце января Гордума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Чиновник работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года и занимал различные должности. С 23 октября 2019 года он возглавлял администрацию города.

Ранее Логвиненко заявил о планах обжаловать решение суда о своем аресте.

