Экс-мэр Ростова высказался о своем аресте

Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно обжалуем, вы же фабулу слышали», — сказал он журналистам.

Логвиненко также заявил, что не признает вину.

24 октября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Алексея Логвиненко, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его арестовали на два месяца — до 23 декабря 2025 года включительно.

В этот же день стало известно о задержании Логвиненко. По данным следствия, в 2020 году он, являясь мэром Ростова-на-Дону, вопреки требованиям законодательства привлек кредит коммерческого банка. В СК уточнили, что в результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей.

В конце января Гордума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Чиновник работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года и занимал различные должности. С 23 октября 2019 года он возглавлял администрацию города.

