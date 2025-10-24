Задержали экс-главу правительства Ростова-на-Дону

Бывшего главу администрации Ростова-На-Дону Алексея Логвиненко задержали по уголовному делу. Об этом пишет ТАСС.

«Да, задержан. Пока это все, что известно», — сказали агентству в правоохранительных органах.

Как пишет газета «Коммерсантъ-Ростов», задержали чиновника сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности. По данным издания, сейчас Логвиненко доставили в главное следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Местный портал 161.RU пишет, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

В конце января этого года Городская Дума Ростова-на-Дону приняла досрочную отставку Логвиненко. Логвиненко работал в администрации Ростова-на-Дону с 2019 года, занимая различные должности. С 23 октября 2019 года возглавлял администрацию города.

