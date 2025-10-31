Российская деревня превратилась в мусорный полигон из-за аварийного моста

Из деревни Отевка в Свердловской области коммунальщики не могут вывезти мусор

Жители деревни Отевка Нижнесергинского района больше месяца ожидают вывоза мусора. В населенный пункт, по информации ЕАН, уже начали заходить лисы, местные при этом опасаются визитов более опасных хищников, например, медведей.

Издание уточняет, что региональный оператор не может вывезти отходы из-за аварийного моста через реку Бисерть, по которому опасно проезжать мусоровозам. Отмечается, что путепровод должны были привести в порядок еще в 2024 году.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили журналистам, что сейчас изучаются обходные пути для вывоза мусора из Отевки, например через деревни Ключевая и Красный Партизан.

«Этот путь длиннее, но безопасен для техники. Ремонт участка дороги по направлению Ключевая – Красный Партизан запланирован на 2026 год, при условии увеличения расходных полномочий муниципалитета», — отметили в ДИП.

Подробности — в материале ЕАН.

В октябре жителям сельского поселения «Мюрюнский наслег» в Якутии на неделю запретили выбрасывать мусор.

Отмечалось, что «временные неудобства» связаны с плановым ремонтом единственного в селе мусоровоза, который обслуживает региональный оператор «Экологические системы Якутии». Чиновники обратились к сельчанам, попросив их соблюдать чистоту на придомовой территории в условиях возникших ограничений.

