Тысячам жителей Якутии на неделю запретили выбрасывать мусор

Жители села в Якутии будут неделю жить с отходами из-за поломки мусоровоза

Жителям Якутии запретили выбрасывать мусор из-за сломанного мусоровоза. Об этом 13 октября сообщила администрация сельского поселения «Мюрюнский наслег» в своем Telegram-канале.

«Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) временно приостановлен. С 13 по 19 октября просим жителей воздержаться от выброса мусора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «временные неудобства» связаны с плановым ремонтом единственного в селе мусоровоза, который обслуживает региональный оператор «Экологические системы Якутии». Чиновники обратились к сельчанам, попросив их соблюдать чистоту на придомовой территории в условиях возникших ограничений.

По данным из открытых источников, численность населения «Мюрюнского наслега» превышает 6600 человек.

