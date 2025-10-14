На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тысячам жителей Якутии на неделю запретили выбрасывать мусор

Жители села в Якутии будут неделю жить с отходами из-за поломки мусоровоза
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Жителям Якутии запретили выбрасывать мусор из-за сломанного мусоровоза. Об этом 13 октября сообщила администрация сельского поселения «Мюрюнский наслег» в своем Telegram-канале.

«Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) временно приостановлен. С 13 по 19 октября просим жителей воздержаться от выброса мусора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «временные неудобства» связаны с плановым ремонтом единственного в селе мусоровоза, который обслуживает региональный оператор «Экологические системы Якутии». Чиновники обратились к сельчанам, попросив их соблюдать чистоту на придомовой территории в условиях возникших ограничений.

По данным из открытых источников, численность населения «Мюрюнского наслега» превышает 6600 человек.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянам за вывоз мусора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами