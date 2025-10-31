На Кубани предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ: на Кубани предотвращен планировавшийся на железной дороге теракт

Силовики задержали россиянина, планировавшего теракт на железной дороге в Краснодарском крае. Об этом сообщили в региональном УФСБ, пишет ТАСС.

Отмечается, что молодой человек действовал по указаниями спецслужбу Украины. Обвиняемый сам связался с запрещенной в РФ украинской организацией.

«Обвиняемый изготовил зажигательную смесь для осуществления поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. Фигурант задержан сотрудниками управления», — говорится в сообщении.

30 октября сообщалось, что силовики пресекли теракт и захват заложников в одном из учреждений ФСИН Ростовской области. В одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области преступник с апреля по июль текущего года подготовил план по захвату заложников из работников учреждения. Его действия предотвратили сотрудники ФСБ.

За день до этого силовики задержали агента Киева, планировавшего подорвать объект транспортной инфраструктуры на территории Ставропольского края.

Ранее силовики предотвратили теракт в Крыму в отношении сотрудника МВД.