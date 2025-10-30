На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики пресекли теракт в учреждении ФСИН Ростовской области

СК: в учреждении ФСИН Ростовской области пресекли теракт и захват заложников
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Силовики пресекли теракт и захват заложников в одном из учреждений ФСИН Ростовской области. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по региону в Telegram-канале.

«В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступник, являясь сторонником террористической организации, во время нахождения в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области с апреля по июль текущего года подготовил план по захвату заложников из работников учреждения. При этом довести свой план до реализации мужчина не смог, поскольку его действия пресекли сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с региональным отделением ФСИН.

На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

1 сентября в Екатеринбурге из СИЗО сбежали двое заключенных — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К., обвиненные в покушении на теракт.

Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет, как осужденные могли получить ключи. Есть две версии: либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела о теракте на Крымском мосту могут дать пожизненный срок.

