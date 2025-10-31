«Алиса не заменит»: родителям объяснили, почему важно читать ребенку вслух

Совместное чтение создает уникальное пространство для общения и доверия между родителями и детьми, а также укрепляет эмоциональную связь. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов.

«И в эти минуты единения никакая Алиса, Маруся или прочие искусственные интеллекты маму с папой не заменят. Выбор стоит не между чтением и гаджетом, а между формальным выполнением обязанности и качественным времяпрепровождением», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что чтение должно быть эмоциональным и вдохновляющим, а монотонное озвучивание текста гаджетом не принесет пользы.

Писатель Кристина Кретова до этого говорила, что приучать ребенка к чтению книг стоит с раннего возраста. По ее словам, детский мозг особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни.

Она также отметила, что книги становятся для ребенка окном во взрослый мир — они дают возможность проживать чужие истории, понимать чувства и мотивы персонажей, учиться взаимодействовать с окружающими.

