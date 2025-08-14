На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый эффективный метод обучения ребенка чтению

JRR: для обучения чтению дошкольникам лучше подходят живые занятия, а не планшет
Shutterstock

Несмотря на популярность обучающих приложений и интерактивных игр, обучение чтению у дошкольников эффективнее всего начинается с простых занятий реальной жизни. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского государственного университета. Работа опубликована в журнале Journal of Research in Reading (JRR).

Ученые изучили, как разные домашние занятия влияют на развитие ранней грамотности у более чем тысячи детей в возрасте от 3 до 6 лет, включая свыше 200 малышей с речевыми и языковыми нарушениями. Рассматривались три типа активности: живые занятия (написание букв, поиск надписей на вывесках, тренировка звуков), совместное чтение книг и игры для развития грамотности — как цифровые, так и настольные.

Результаты показали, что именно живые занятия дают наибольший прогресс у всех детей. Те, кто больше времени проводил за играми, напротив, показывали худшие результаты в тестах на знание букв, звуков и фонологическое восприятие. Совместное чтение положительно влияло только на детей без речевых нарушений.

«Наше исследование показывает, что важны и содержание, и форма обучения. Прямое взаимодействие с печатным текстом и участие родителей были наиболее полезны. Игры и цифровые медиа не могут заменить роль взрослых в освоении этих навыков», — отметила ведущий автор работы Лори Скиббе.

Ученые подчеркивают, что для развития ранней грамотности не нужны дорогие программы или устройства — достаточно повседневных занятий: искать буквы на вывесках, вместе писать слова, обсуждать звуки и задавать вопросы во время чтения.

