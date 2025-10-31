Владельцам животных рассказали, чем автоматическая поилка лучше миски с водой

Для поддержания здоровья домашних животных важны не только сбалансированное питание и регулярные медицинские осмотры, но и постоянный доступ к свежей и чистой воде. Одним из лучших способов сохранить ее качество является приобретение автоматической поилки. Об этом в интервью РИАМО сообщил менеджер TROUVER Джин Ши.

«Многие владельцы считают, что достаточно утром налить воду в миску. Однако со временем она загрязняется пылью, шерстью и остатками пищи, теряет кислород и становится менее привлекательной. Особенно это важно для кошек — они очень чувствительны к запаху и температуре воды», — отметил эксперт.

Многие модели поилок, по его словам, оснащены угольными или многослойными фильтрами, которые удаляют шерсть, остатки пищи, хлор и тяжелые металлы. Кроме того, такие устройства рассчитаны на продолжительную работу без постоянного контроля, а также отличаются низким энергопотреблением.

Многие владельцы кошек замечают, что их питомцы предпочитают пить воду откуда угодно — из ведра, лейки, раковины — только не из своей миски. Как рассказала «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, такое поведение часто воспринимается как каприз животного, но реальные причины зачастую кроются в особенностях физиологии и поведения кошек.

Ранее собаководов предупредили об опасности воды из водоемов для питомцев.