СК наложил арест на имущество экс-председателя кубанского ДОСААФ

СК арестовал имущество экс-главы кубанского ДОСААФ Левитского на 45 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела бывшего председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского и арестовал его имущество на сумму 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Левитского под стражу.

«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Левитского наложен арест в размере более 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый, пользуясь должностью, незаконно сдавал в аренду помещения регионального отделения ДОСААФ по цене значительно ниже рыночной. Речь идет о помещении Краснодарского тира. В результате преступления организации был причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.

Главу кубанского отделения ДОСААФ арестовали 26 августа. Ему предъявили обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ), после чего этапировали в столичное СИЗО.

Ранее у бывшего топ-менеджера «Альфа-банка» изъяли имущество на сотни миллионов.

