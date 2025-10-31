Суд лишил рыбколхоз «Восток-1» квот и взыскал более 37 млрд рублей

Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» о признании недействительными квот на вылов водных биологических ресурсов. Кроме того, предприятие обязано выплатить государству более 37 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

До этого суд арестовал траулеры и имущество физлиц, являющихся ответчиками по иску рыболовецкого колхоза «Восток-1», а также запретил добычу рыбы.

26 августа Генпрокуратура России подала в арбитражный суд Приморского края иск на взыскание с владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующих лиц более 37,6 млрд рублей компенсации вреда биоресурсам. Ответчиками также указаны четыре физлица, три компании и шесть членов семьи Шегнагаевых, которые являются бывшими и нынешними акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева. Его прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия.

Основным аргументом прокуратуры в суде являлось то, что добыча рыбы и краба велась колхозом фактически под иностранным контролем, а это является нарушением закона, и причинило многомиллиардный ущерб водным биоресурсам.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять Туапсинский порт стоимостью 1 млрд рублей.