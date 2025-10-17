На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура оценила изымаемый порт в Туапсе в 1 млрд рублей

Генпрокуратура требует изъять Туапсинский порт стоимостью 1 млрд рублей
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

17 октября в Арбитражном суде Краснодарского края состоялось предварительное слушание по иску Генеральной прокуратуры к владельцу Туапсинского морского коммерческого порта (ТМКП). Представитель Генпрокуратуры заявил на заседании, что в ходе проверки были обнаружены факты незаконного вывода активов из государственной собственности и установления контроля иностранной компании над стратегически важным объектом, пишет РИА Новости.

По словам представителя, ТМКП владеет земельным участком площадью 2 гектара, глубоководным причалом, производственной базой и перевалочными комплексами в порту Туапсе. Компания ежегодно обрабатывает свыше 960 тысяч тонн грузов.

«Стоимость активов превышает 1 млрд рублей, ежегодный задекларированный доход — более 200 млн рублей», – подчеркнул представитель надзорного ведомства.

По данным надзорного ведомства, объекты принадлежали рыбколхозу. По версии следствия, бывший руководитель предприятия оформил кредит в размере 2,5 миллиарда рублей под непомерно высокую процентную ставку (190% в месяц), заложив активы рыбхоза, оцененные в 5,7 миллиарда рублей. Компания изначально не планировала выплачивать кредит, и долг был погашен фиктивно. В результате мирового соглашения все имущество рыбхоза, балансовой стоимостью 11,8 миллиарда рублей, перешло банку. Эта схема была легализована через ряд перепродаж.

В 2008 году эти активы были внесены в уставный капитал вновь созданного ТМКП и проданы Шахлару Новрузову, который впоследствии передал права компании Vonixel Limited BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Прокурор отметил, что Британские Виргинские острова включены в список «недружественных стран» России.

Кроме того, Генпрокуратура подозревает, что порт используется для контрабанды продуктов. По данным ведомства, товары, замаскированные под отечественные, продаются на овощебазах, контролируемых владельцем порта, а вырученные средства нелегально вывозятся из страны без декларирования.

Ранее активы экс-судьи Верховного суда потребовали изъять в пользу государства.

