В России призвали обеспечить пациентов с псориазом бесплатными лекарствами

Россиянам с псориазом сегодня крайне сложно получить бесплатное лекарственное обеспечение – для этого им необходимо сначала установить инвалидность, а это непростая процедура, отметила руководитель правовой службы фонда «Подсолнух» Мария Посадкова. Это правило следует изменить, предоставив лечение людям с этим диагнозом без необходимости получать инвалидность, так как зачастую им требуются только таблетки, а сопутствующие льготы не нужны, сказала она в эфире Общественной Службы Новостей.

«Мы провели исследование, благодаря которому стало ясно, что у 64% опрошенных не установлена инвалидность, а для тех пациентов, у кого инвалидность не установлена, получить лекарственную терапию почти невозможно», — подчеркнула специалист.

По ее словам, сегодня получить лекарства без установленной инвалидности могут менее 75% пациентов, поэтому над этой сферой следует поработать. Посадкова призвала изменить правовое регулирование, подчеркнув, что по псориазу и псориатическому артриту установить инвалидность очень сложно. В первую очередь следует установить четкие критерии для этого, отметила она.

Кроме того, по мнению эксперта, нужно отвязать получение лекарств от инвалидности, так как зачастую пациентам нужно именно лечение, а не сопутствующие статусу соцгарантии.

До этого проект Psoriaz Life сообщил, что в России более 50% жителей с псориазом скрывают проявления заболевания, а также испытывают сложности в построении семьи и карьеры. Согласно исследованию, около трети респондентов — 32% — впервые обнаружили у себя симптомы заболевания в возрасте до 18 лет, 21% — в период до 25 лет, 15% — до 35 лет. На вопрос о том, как псориаз влияет на их жизнь, 47% опрошенных ответили, что регулярно испытывают физический или эмоциональный дискомфорт.

Ранее в России создали гель с метотрексатом для лечения псориаза и артрита.