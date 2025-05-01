В России создали гель с метотрексатом для лечения псориаза и артрита

Исследователи из Института химии растворов РАН предложили новую лекарственную форму метотрексата — препарата, который традиционно применяется в виде таблеток и инъекций для лечения псориаза и ревматоидного артрита. Новая форма в виде геля менее токсична, чем классическая в виде таблеток и инъекций, и обладает эффектом пролонгированного действия, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки РФ.

Метотрексат — эффективное, но достаточно токсичное лекарство, использование которого часто сопровождается серьезными побочными эффектами. Чтобы минимизировать негативные последствия и создать удобную для пациентов форму препарата, отсутствующую на отечественном рынке, сотрудники Института разработали гель с метотрексатом, который инкапсулирован в циклодекстрин — природное соединение, способное улучшить свойства лекарственного средства.

Сейчас гелей и мазей с содержанием метотрексата нет на фармацевтическом рынке в России. Ученые разработали новую лекарственную форму в виде геля для наружного применения. Она является альтернативой таблеткам и инъекциям. Из-за наружного применения становится менее токсичным для организма и обладает эффектом пролонгированного действия.

«Мы установили, что содержание модифицированного циклодекстрина позволяет регулировать такие параметры, как вязкость, растворимость и скорость высвобождения активного вещества. Это особенно важно, поскольку контроль над скоростью высвобождения напрямую влияет на длительность терапевтического эффекта и эффективность действия препарата», – объяснила «Газете.Ru» заведующая лабораторией, доктор химических наук Ирина Владимировна Терехова.

Исследователи планируют продолжить работу над совершенствованием технологии и проведением клинических испытаний, чтобы вывести препарат на рынок.

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