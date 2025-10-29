Россияне с псориазом пожаловались на социальные и личные трудности

Свыше 50% россиян с псориазом столкнулись с проблемами в личной жизни и карьере

Более 50% жителей России с псориазом скрывают проявления заболевания, а также испытывают сложности в построении семьи и карьеры. Об этом на основании собственного социального исследования, проведенного в преддверии Всемирного дня борьбы с псориазом, сообщил проект Psoriaz Life.

Согласно исследованию, около трети респондентов — 32% — впервые обнаружили у себя симптомы заболевания в возрасте до 18 лет, 21% — в период до 25 лет, 15% — до 35 лет.

На вопрос о том, как псориаз влияет на их жизнь, 47% опрошенных ответили, что регулярно испытывают физический или эмоциональный дискомфорт.

Также более половины респондентов сообщили о том, что стараются скрывать заболевание под одеждой. Диагноз практически не влияет лишь на 7% участников исследования.

Говоря о личной жизни, 54% респондентов с псориазом заявили, что заболевание является преградой для создания семьи. Кроме того, оно влияет на профессиональную самореализацию: симптомы и кожные проявления значительно затрудняют работу для 18% опрошенных, свыше 30% периодически сталкиваются с трудностями в работе.

Отмечается, что большинство участников опроса принимают терапию для лечения псориаза (93%), лишь 7% ответили, что никак не лечат свое заболевание.

Говоря о нем, 35% опрошенных отметили, что считают наиболее эффективным методом терапии псориаза генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), в число которых входит моноклональное антитело, направленное на блокаду провоспалительного цитокина ИЛ17А, разработанное учеными Biocad.

Четверть опрошенных назвали эффективной наружную терапию (мази), 17% пациентов — фототерапию, 10% — иммунодепрессанты.

Также свыше 60% респондентов отметили, что методы народной медицины для лечения псориаза неприемлемы.

Среди важнейших факторов жизни с псориазом большинство участников отметили эффективное лечение и помощь близких людей.

Медицинский психолог Городского кожно-венерологического диспансера Санкт-Петербурга, консультант по психологическим вопросам Ассоциации «Путь к здоровью» Анна Евланова подчеркнула, что поддержка близких играет важную роль в процессе лечения пациентов.

«Мы оцениваем качество своей жизни через призму человеческих отношений, и поддержка друзей и семьи дарит нам чувство защищенности, особенно в моменты уязвимости. Понимание близкими особенностей заболевания помогает почувствовать себя понятым и принятым», — сказала она.

Уточняется, что участие в опросе приняли респонденты из 120 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кемерово, Казани, Уфы, Калининграда и Сочи.