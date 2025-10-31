Россиянина задержали за попытку вступить в запрещенное формирование Украины

ФСБ задержала жителя республики Коми, который собирался вступить в запрещенное военизированное формирование Украины. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве отметили, что мужчину задержали в июне 2025 года, когда он следовал на поезде по маршруту Печора — Белгород.

Выяснилось, что житель Печоры был сторонником ВСУи намеревался принять участие в диверсионно-разведывательной деятельности против Вооруженных сил РФ. Для этого он предоставил свои анкетные данные через мессенджер Telegram куратору запрещенной организации и выполнил проверочное задание, подготовив фото- и видеоматериалы объектов стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса города.

В ФСБ подчеркнули, что его действия квалифицируются как государственная измена.

В четверг также сообщалось, что Севморсуд приговорил жительницу Севастополя к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм. С апреля по ноябрь 2023 года осужденная собирала информацию об объектах ВС РФ в Севастополе, включая перемещения кораблей и авиации, и передавала ее через чат-бот представителю украинской разведки. Полученные данные могли быть использованы против России.

Ранее военного пенсионера задержали в Выборге за посты об СВО.