СК опроверг версию о побеге семьи Усольцевых за границу

СК: Усольцевы не планировали эмиграцию и не покупали билеты
true
true
true
close
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Следственный комитет не выявил признаков того, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла готовиться к бегству за пределы России. Об этом сообщила aif.ru пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По ее словам, никакие данные не указывают на намерение семьи покинуть страну или скрываться.

В ведомстве отметили, что счета семьи демонстрируют обычную хозяйственную активность на территории России: они не совершали переводы в другие страны, не приобретали билеты и продолжали планировать строительство дома. По словам Арбузовой, у Усольцевых также не было конфликтов, которые могли бы подтолкнуть их к бегству.

Семья, состоящая из 64-летнего Сергея Усольцева, его супруги Ирины и пятилетней дочери Арины, исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С этого момента их местонахождение остается неизвестным.

Рассматривались и другие версии исчезновения: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов их пребывания. Наиболее вероятной остается версия о том, что семья могла заблудиться в лесу и замерзнуть.

Подробности о поисках семьи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее туристку из Челябинска, пропавшую в башкирских горах, нашли спустя трое суток.

