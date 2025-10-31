Семилетнюю девочку сбила машина, когда та переходила дорогу в Махачкале

В Махачкале машина наехала на семилетнюю девочку, когда та переходила дорогу

В Махачкале ребенок пострадал в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 30 октября на улице И. Шамиля, где на автомобиле «Kia Rio» ехал 31-летний житель Кумторкалинского района — мужчина совершил наезд на ребенка. Пострадавшая семилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте.

В результате аварии малолетняя получила различные травмы, подробной информации о ее состоянии не поступало. Пострадавшую доставили в ДРКБ Махачкалы для оказания необходимой медицинской помощи.

