Семилетнюю девочку сбила машина, когда та переходила дорогу в Махачкале

В Махачкале машина наехала на семилетнюю девочку, когда та переходила дорогу
Telegram-канал МВД по Республике Дагестан

В Махачкале ребенок пострадал в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 30 октября на улице И. Шамиля, где на автомобиле «Kia Rio» ехал 31-летний житель Кумторкалинского района — мужчина совершил наезд на ребенка. Пострадавшая семилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте.

В результате аварии малолетняя получила различные травмы, подробной информации о ее состоянии не поступало. Пострадавшую доставили в ДРКБ Махачкалы для оказания необходимой медицинской помощи.

До этого в Сочи мальчика на электросамокате дважды сбили машины. В результате школьник получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Ранее дети пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы.

