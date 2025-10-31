Семилетнюю девочку сбила машина, когда та переходила дорогу в Махачкале

В Махачкале ребенок пострадал в результате наезда автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 30 октября на улице И. Шамиля, где на автомобиле «Kia Rio» ехал 31-летний житель Кумторкалинского района — мужчина совершил наезд на ребенка. Пострадавшая семилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте.
В результате аварии малолетняя получила различные травмы, подробной информации о ее состоянии не поступало. Пострадавшую доставили в ДРКБ Махачкалы для оказания необходимой медицинской помощи.
До этого в Сочи мальчика на электросамокате дважды сбили машины. В результате школьник получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.
Ранее дети пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы.