Дети пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы

В Москве двое детей пострадали в крупном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на СВХ рядом с МЦК «Измайлово». Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим, среди которых — дети 9 и 12 лет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машины получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате массовой аварии движение транспорта в сторону шоссе Энтузиастов было затруднено.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители задержали курьера, который сбил девочку.

Ранее в Подмосковье авто каршеринга влетело в человека из-за отказа тормозов.