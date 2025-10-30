В Сочи мальчика на электросамокате дважды сбили машины, ребенка не спасли

В Сочи восьмилетний ребенок на электросамокате попал под машину

В Сочи восьмилетний ребенок оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на выезде из тоннеля. Мальчик на электросамокате хотел пересечь дорогу, но врезался в машину марки Toyota. В результате несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, там его переехал еще один автомобиль.

В результате школьник получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Волгограде два подростка не выжили в аварии. 15-летний молодой человек, у которого не было прав, сел за руль машины, в которой находились трое его знакомых.

На дороге молодой человек не справился с управлением и съехал в водоем. В результате два пассажира попали в больницу, остальных спасти не удалось.

