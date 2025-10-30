На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи мальчика на электросамокате дважды сбили машины, ребенка не спасли

В Сочи восьмилетний ребенок на электросамокате попал под машину
true
true
true

В Сочи восьмилетний ребенок оказался под колесами автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на выезде из тоннеля. Мальчик на электросамокате хотел пересечь дорогу, но врезался в машину марки Toyota. В результате несовершеннолетнего отбросило на левую полосу, там его переехал еще один автомобиль.

В результате школьник получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики спасти пострадавшего не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Волгограде два подростка не выжили в аварии. 15-летний молодой человек, у которого не было прав, сел за руль машины, в которой находились трое его знакомых.

На дороге молодой человек не справился с управлением и съехал в водоем. В результате два пассажира попали в больницу, остальных спасти не удалось.

Ранее на МКАД водитель грузовика не выжил в серьезном ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами