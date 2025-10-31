Украинский депутат рекомендовал киевлянам полагаться этой зимой только на себя

Киевлянам предстоящей зимой необходимо полагаться на себя, а не на власти города, — важно запастись водой, одеялами и газовыми баллонами. Об этом сообщил депутат Киевского совета Виталий Нестор в эфире YouTube-канала «Новости.Live».

«Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, которые не застрахуют киевлян», — сказал он.

По словам депутата, жителям украинской столицы необходимо обеспечить дома водой, одеялами и газовыми баллонами, чтобы греться и разогревать еду.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что «Киевтеплоэнерго» показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города. По его словам, это катастрофа и позор для Украины. Парламентарий добавил, что показатели столицы Украины оказались ниже, чем в Черкассах и Житомире, где потери тепла составляют 10-11%.

30 октября немецкая газета Bild писала, что Украину из-за ударов российской армии по ее энергетической инфраструктуре грядущей зимой может ждать катастрофа. Согласно публикации, в настоящее время уже повреждено около 60% украинской газовой инфраструктуры. С начала боевых действий только по объектам украинского энергохолдинга ДТЭК Россия нанесла 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции.

Ранее бывший министр Украины призвал граждан покинуть города зимой.