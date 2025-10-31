Бывший министр Украины призвал граждан покинуть города зимой

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал жителей страны покинуть крупные города в зимний период. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам Плачкова, жителям крупных городов стоит подумать о выезде в райцентры или села, поскольку там есть традиционное отопление.

Экс-министр считает, что удары по западной Украине могут привести к разрыву единой энергосети. Он подчеркнул, что в таких условиях даже атомные электростанции могут перестать работать.

Плачков рекомендовал украинцам подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и разработать план эвакуации в районы с автономным отоплением.

30 октября немецкая газета Bild писала, что Украину из-за ударов российской армии по ее энергетической инфраструктуре грядущей зимой может ждать катастрофа. Согласно публикации, в настоящее время уже повреждено около 60% украинской газовой инфраструктуры. С начала боевых действий только по объектам украинского энергохолдинга ДТЭК Россия нанесла 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции.

Ранее в США предупредили о трудностях с отоплением зимой на Украине.