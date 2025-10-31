Арестованную в Орле за госизмену в несовершеннолетнем возрасте проверят на вменяемость

Арестованную в Орле за госизмену девушку проверят на вменяемость

Молодую девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, которую та совершила в несовершеннолетнем возрасте, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что в Орле была проведена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, в рамках которой не удалось установить психиатрическое состояние обвиняемой. Дополнительная стационарная экспертиза будет проведена в Москве.

11 октября сообщалось, что суд в Орле отправил в следственный изолятор девушку по подозрению в совершении государственной измены, которую она совершила до достижения совершеннолетнего возраста.

Подробности дела не раскрываются, поскольку оно под грифом «секретно».

До этого суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее Верховный суд РФ указал на недопустимость мягких приговоров по делам о госизмене.