На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованную в Орле за госизмену в несовершеннолетнем возрасте проверят на вменяемость

Арестованную в Орле за госизмену девушку проверят на вменяемость
true
true
true
close
Shutterstock

Молодую девушку, арестованную в Орле по делу о госизмене, которую та совершила в несовершеннолетнем возрасте, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что в Орле была проведена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, в рамках которой не удалось установить психиатрическое состояние обвиняемой. Дополнительная стационарная экспертиза будет проведена в Москве.

11 октября сообщалось, что суд в Орле отправил в следственный изолятор девушку по подозрению в совершении государственной измены, которую она совершила до достижения совершеннолетнего возраста.

Подробности дела не раскрываются, поскольку оно под грифом «секретно».

До этого суд приговорил жителя Сахалинской области к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Первый Восточный окружной военный суд признал мужчину, являвшегося старшим лейтенантом запаса, виновным в покушении на государственную измену и публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее Верховный суд РФ указал на недопустимость мягких приговоров по делам о госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами