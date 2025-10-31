Уругвай усилил границу с Бразилией

Уругвай усиливает границу с Бразилией после полицейского рейда в Рио-де-Жанейро

Уругвай усиливает меры безопасности на границе с Бразилией после полицейской операции в Рио-де-Жанейро, заявил министр внутренних дел страны Карлос Негро. Об этом сообщает La Diaria.

По его словам, существуют четкие распоряжения об усилении безопасности и наблюдения за границей, полицейские принимают все необходимые меры.

Негро добавил, что правительство Уругвая выражает обеспокоенность ситуацией в Рио-де-Жанейро. Министр добавил, что планирует в ближайшее время отправиться в Бразилию, чтобы обсудить произошедшее с другими высокопоставленными чиновниками региона.

28 октября более двух с половиной тысяч сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операции по задержанию членов бразильской банды «Красная команда» в фавелах на севере Рио-де-Жанейро. Силовики прибыли в районы, контролируемые преступниками, чтобы исполнить 100 ордеров на арест, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением.

29 октября губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастро заявил, что полицейская операция против бандитов в фавелах была успешной, несмотря на то, что в результате случившегося не выжили десятки человек.

Ранее в Бразилии рассказали о пострадавших в результате операции полиции.