В Верховной раде прокомментировали строительство мини-ТЭЦ в Киеве

Кучеренко: мини-ТЭЦ в Киеве не компенсируют потерю основных теплоисточников
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Строительство семи мини-ТЭЦ в Киеве не решит проблему энергоснабжения города. Об этом в эфире «Новости.Live» заявил заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, они не смогут заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, имеющих по 750 МВт мощности каждая.

«И даже котельные, которых 160 по Киеву разбросаны, можно запустить автономно, но они не смогут взять на себя всю тепловую нагрузку, то есть потащить город они не смогут», — добавил депутат.

До этого заместитель главы киевской городской военной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве будет построено семь новых ТЭЦ.

Многочасовые отключения света участились 10 октября в ряде регионов Украины и в Киеве. Представители власти поясняли, что такая ситуация связана с повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию крайне сложной. В последующие дни также постоянно поступали сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.

Ранее Украина прекратила заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры.

