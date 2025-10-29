В украинской столице строят новые ТЭЦ

В столице Украины возводятся семь новых теплоэнергоцентралей (ТЭЦ), заявил первый заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

По словам Пантелеева, строящиеся ТЭЦ являются объектами разных типов. В них изначально заложена защита второго уровня.

28 октября энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что перегрузка энергосистемы на Украине зимой может оставить бытовых потребителей без электричества на 20 часов в сутки.

Многочасовые отключения света участились 10 октября в ряде регионов Украины и в Киеве. Представители власти поясняли, что такая ситуация связана с повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию крайне сложной. В последующие дни также постоянно поступали сообщения о повреждениях энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключений.

Ранее Украина прекратила заполнять хранилища газа после повреждения инфраструктуры.