В Подмосковье спустя две недели поисков нашли мертвым 14-летнего зацепера

В Подмосковье обнаружили мертвым 14-летнего зацепера Севу Серова. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мальчик 14 октября сбежал из дома через окно, предположительно, чтобы посетить сходку товарищей по пристрастию к передвижению на электричках с наружной стороны. Паспорт и телефон ребенок оставил в своей комнате. 17 октября кроссовки мальчика нашли недалеко от станции «Некрасовская». 19 октября поиски ребенка прекратили. 29 октября стало известно, что он погиб.

До этого в Нижнем Новгороде двое подростков-зацеперов с тяжелыми ожогами были доставлены в реанимацию.

По словам медика, 16-летний юноша поступил с ожогом пламенем вольтовой дуги на 75% поверхности тела, а у 11-летнего мальчика поражено до 90% кожных покровов. Сейчас дети уже находятся в сознании и могут дышать самостоятельно.

Ранее в России предложили сажать детей-зацеперов в СИЗО.