В Сочи трижды лишенную прав приезжую поймали за рулем авто пьяной

В Сочи задержали женщину-водителя, трижды лишенную прав
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи поймали женщину, которая села за руль после лишения прав. Об этом сообщает управление МВД по региону.

29-летнюю приезжую сотрудники ДПС остановили в Хостинском районе города. Инспекторы обратили внимание на признаки опьянения у автоледи, но освидетельствование проходить она отказалась.

Во время проверки выяснилось, что женщину уже трижды привлекали к ответственности за нарушения на дороге.

«В июне этого года ее лишили водительского удостоверения на 1,5 года!», – сообщается в публикации.

В отношении приезжей составили административные протоколы. В рамках закона за подобные нарушения она может лишиться свободы на срок до двух лет.

До этого в Вологодской области пьяный водитель попался сотрудникам ГИБДД, но смог вернуть права. Когда его остановили, мужчина отказался проходить освидетельствование, поэтому его направили в медучреждение.

Однако там не было дежурного нарколога, поэтому состояние водителя оценивал психиатр с дипломом о повышении квалификации. Позже оказалось, что врач на это права не имел.

Ранее женщина на каршеринге раздробила таз инспектору ДПС в самом центре Петербурга.

