Видео: женщина на каршеринге раздробила таз инспектору ДПС в самом центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга женщина наехала на инспектора ДПС и раздробила ему таз

На Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга женщина-водитель каршерингового автомобиля наехала на инспектора ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Во время оформления ДТП сотрудник Госавтоинспекции попросил одну из участниц – водителя каршеринга, припарковать автомобиль у обочины. При выполнении маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора», — отмечается в сообщении.

Пострадавший полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель уверяла, что из-за волнения перепутала педали и совершила наезд.

Во время ДТП недалеко от Исаакиевского собора полицейский оказался зажат между двумя автомобилями. У него раздроблены кости таза, уточняет Telegram-канал «Дорожный инспектор».

