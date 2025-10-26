На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: женщина на каршеринге раздробила таз инспектору ДПС в самом центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга женщина наехала на инспектора ДПС и раздробила ему таз
true
true
true

На Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга женщина-водитель каршерингового автомобиля наехала на инспектора ДПС. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Во время оформления ДТП сотрудник Госавтоинспекции попросил одну из участниц – водителя каршеринга, припарковать автомобиль у обочины. При выполнении маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора», — отмечается в сообщении.

Пострадавший полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель уверяла, что из-за волнения перепутала педали и совершила наезд.

Во время ДТП недалеко от Исаакиевского собора полицейский оказался зажат между двумя автомобилями. У него раздроблены кости таза, уточняет Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Ранее в Лобне пьяный ассенизатор разгромил автомобили во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами