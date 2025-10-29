На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин попался ГИБДД, но не лишился прав из-за формальности

В Вологодской области у пьяного водителя не забрали права из-за нарколога
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Вологодской области мужчину не лишили прав после пьяной езды. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, сотрудники ГИБДД остановили водителя с признаками алкогольного опьянения. Так как россиянин отказался от проверки, его отправили на осмотр в больницу.

В медучреждении в этот момент дежурного нарколога не было, поэтому состояние водителя оценивал психиатр с дипломом о повышении квалификации по наркологии.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что этот документ выдала неаккредитованная организация, следовательно, медик не должен был проводить процедуру.

Изначально у водителя отобрали права и потребовали заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако взыскание отменили, права мужчине вернули.

До этого стало известно об ужесточении правил лишения прав для водителей. С 1 марта 2027 года водители будут проходить внеочередное обследование в случае, если у них обнаружат психические расстройства, нарушения зрения или опорно-двигательного аппарата. Если диагноз подтвердится, информация о нем попадет в базу Минздрава и ГИБДД, последние аннулируют права.

Ранее автоюрист объяснил, к чему приведет разрешение отбирать авто у пьяных россиян.

