В Волгограде подросток устроил аварию, двух школьников не спасли

В Волгограде два подростка не выжили в аварии с несовершеннолетним водителем
В Волгограде произошло ДТП с участием подростков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Красноармейском районе. 15-летний подросток без прав сел за руль автомобиля и поехал по Вилянской улице. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в водоем.

В момент аварии в салоне находились четыре человека, все они несовершеннолетние. В результате аварии пострадали два пассажира 14 и 15 лет, информация о характере их травм и состоянии не уточняется. Водитель и еще одна 15-летняя девушка не выжили.

«На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа», – сообщается в публикации.

До этого в Ставрополе водитель машины врезался в автобус с детьми. На кадрах с места заметно, что во время аварии боковая часть автомобиля первого участника аварии получила серьезные повреждения.

Всего пострадали четыре школьника, они попали в медучреждение.

Ранее в Чебаркуле машина с женщиной подлетела в воздух и врезалась в здание.

