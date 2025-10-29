ЦАХАЛ заявил о прекращении огня в Газе

Армия Израиля заявила о прекращении огня в секторе Газа после обстрела анклава

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что вернулись к режиму прекращения огня в секторе Газа после удара по десяткам целей палестинских радикалов. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении израильские военные сообщили, что ликвидировали 30 палестинских радикалов, занимавших командные должности в вооруженных группировках палестинского анклава, после чего «ЦАХАЛ возобновил соблюдение режима прекращения огня».

28 октября офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в подлоге при возвращении останков заложника. В канцелярии добавили, что Нетаньяху обсудит с руководством израильского минобороны ответные меры на нарушение со стороны палестинского движения.

Позднее радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в Газе. После этого израильский премьер распорядился нанести удары по анклаву.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным

Ранее СМИ сообщили о пострадавших в результате удара Израиля по жилому дому в Газе.