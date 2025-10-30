На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали за призывы к терроризму

Экс-депутат заксобрания Пермского края Окунев арестован за призывы к терроризму
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Ленинский районный суд Перми принял решение о заключении под стражу до 28 декабря Константина Окунева, общественника и экс-депутата законодательного собрания Пермского края. Окунев арестован по обвинению в публичных призывах к терроризму, пишет РИА Новости.

«В отношении Окунева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 декабря», — уточнили в суде.

Окуневу инкриминируют часть 2 статьи 205.2 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание за публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду через интернет. На суде Окунев заявил, что не террорист и не экстремист, никому не желает зла.

По версии следствия, бывший депутат разместил в сети материалы, содержащие призывы к террористической деятельности.

Константин Окунев ранее был депутатом городской думы и занимал должность депутата законодательного собрания Пермского края с 2001 по 2011 год. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за публикации в социальных сетях.

Ранее Путин учредил комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма.

