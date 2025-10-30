Брат Максима Галкина обратился в суд с иском к Life.ru

Брат юмориста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) — Дмитрий Галкин обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском к Life.ru о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Как указывается в заявлении, издание 6 октября 2025 года опубликовало в интернете статью под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». По мнению истца, в данной статье изложены сведения, которые не соответствуют действительности и носят порочащий Дмитрия Галкина характер.

В сообщении отмечается, что подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября 2025 года.

11 октября стало известно о финансовых трудностях юмориста Максима Галкина, с которыми он столкнулся в России. По словам юриста Александра Хаминского, артист не может воспользоваться счетом в России, куда ему поступают авторские отчисления, в полном объеме. Доступ к данным средствам будет восстановлен только в том случае, если с шоумена снимут статус иностранного агента или средства войдут в наследственную массу, когда его не станет, добавил юрист.

Ранее Максим Галкин избавился от редкого Bentley, который купил 20 лет назад.