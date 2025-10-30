Роскомнадзор сообщил, что не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор не осуществляет блокировку мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) на территории Крыма. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сообщения о возможных ограничениях, передает РИА Новости.

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — подчеркнули в ведомстве.

В четверг в региональном телеком-операторе «Волна»сообщили, что в Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. По данным компании, меры по блокировке мессенджеров предпринимает Роскомнадзор и распространяются на всей территории России.

После этого в «Волне» рассказали, что Telegram не работал на территории Крыма из-за временного сбоя, а не из-за введения ограничений.

22 октября Роскомнадзор подтвердил, что сбои в работе мессенджеров на юге России были вызваны принимаемыми мерами по ограничению доступности этих мессенджеров. В ведомстве указали, что это делается для противодействия преступникам и мошенникам, которые вымогают у граждан деньги и вовлекают их в диверсионную и террористическую деятельность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне стали больше тратить на связь после блокировки звонков в WhatsApp.