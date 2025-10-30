На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роскомнадзор сообщил, что не блокирует Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
true
true
true
close
Depositphotos

Роскомнадзор не осуществляет блокировку мессенджеров Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) на территории Крыма. Об этом заявили в ведомстве, комментируя сообщения о возможных ограничениях, передает РИА Новости.

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — подчеркнули в ведомстве.

В четверг в региональном телеком-операторе «Волна»сообщили, что в Крыму частично ограничили работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. По данным компании, меры по блокировке мессенджеров предпринимает Роскомнадзор и распространяются на всей территории России.

После этого в «Волне» рассказали, что Telegram не работал на территории Крыма из-за временного сбоя, а не из-за введения ограничений.

22 октября Роскомнадзор подтвердил, что сбои в работе мессенджеров на юге России были вызваны принимаемыми мерами по ограничению доступности этих мессенджеров. В ведомстве указали, что это делается для противодействия преступникам и мошенникам, которые вымогают у граждан деньги и вовлекают их в диверсионную и террористическую деятельность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне стали больше тратить на связь после блокировки звонков в WhatsApp.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами