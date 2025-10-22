«Работаем на опережение»: в Роскомнадзоре подтвердили ограничения Telegram и WhatsApp

В Роскомнадзоре подтвердили, что ограничивают работу Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор подтвердил, что вчерашние сбои в работе Telegram и WhatsApp* на юге России были вызваны принимаемыми мерами по ограничению доступности этих мессенджеров. В ведомстве указали, что это делается для противодействия преступникам и мошенникам, которые вымогают у граждан деньги и вовлекают их в диверсионную и террористическую деятельность. Накануне проблемы в работе Telegram и WhatsApp фиксировались в Ростове-на-Дону, Сочи, Астрахани и Адыгее.

Роскомнадзор (РКН) принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и Telegram для противодействия преступникам, ответили в ведомстве на запрос ТАСС о причинах сбоев в работе платформ на юге России.

Со ссылкой на данные правоохранительных органов в РКН высказали мнение, что Telegram и WhatsApp «стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». При этом, по данным ведомства, неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

Схожие мысли 22 октября высказал заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков, выступая на форуме «СПЕКТР-2025» в Сочи. Его доклад назывался «Государство и бизнес. Вместе обеспечиваем безопасность в сетях связи».

Терляков напомнил, что «мошенники активно используют не только телефонные сети, но и интернет-сервисы для совершения противоправных действий». При этом работа системы «Антифрод» в телефонных сетях «подтолкнула злоумышленников перенести свою активность в иностранные голосовые сервисы».

«С 2024 года мошенничество с использованием голосовых сервисов WhatsApp и Telegram кратно увеличилось. Ограничение доступа к голосовым сервисам упомянутых иностранных мессенджеров в 2025 году сразу позволило сократить количество совершаемых с их помощью преступлений на 40%», — пояснил замглавы Роскомнадзора.

Теперь, по его словам, перед ведомством стоит задача «предупредить риски массового использования для мошенничества национального мессенджера Max».

«Важно понимать, что в условиях, когда действия преступного сообщества в сетях связи координируются на уровне недружественных государств и их спецслужб, нам необходимо работать на опережение», — заявил Терляков.

Сбои в работе

Начиная с 21 октября жители юга России стали жаловаться на проблемы в работе WhatsApp и Telegram. У одних пользователей перестали отправляться сообщения, у других — загружаться фото и видео, причем от типа соединения (мобильный интернет или Wi-Fi) это не зависело. Сообщения о сбоях поступали от жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Ростовской и Астраханской областей. Предполагалось, что проблемы с доступом могли быть связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам.

1 октября сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью подкастеру Лексу Фридману допускал, что его мессенджер может быть заблокирован в России, хотя предыдущая попытка в 2018 году не удалась.

«Такое вполне возможно… Будет крайне печально, если Россия возобновит свои попытки заблокировать его», — сказал Павел Дуров.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», что россияне сталкиваются с блокировками связи в мессенджерах WhatsApp и Telegram, поскольку спецслужбы таким образом борются с террористами и мошенниками. Свинцов посоветовал россиянам «с пониманием» отнестись к ситуации с блокировками и завести аккаунты и в других мессенджерах.

«Это часть нашей сегодняшней жизни, когда мы находимся в состоянии войны, мы вынуждены с пониманием относиться к тем обременениям, ограничениям, и сложностям, которые сегодня есть. Я думаю, что через пару-тройку дней все наладится, и нашим гражданам переживать не стоит. В любом случае, [советую] завести два-три других мессенджера, в том числе и MAX», — сказал он.

Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявлял, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp должны работать в России, чтобы у национальной платформы Max была конкуренция.

«Они должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убежден», — подчеркивал Песков.

Еще летом существенных претензий к Telegram со стороны российских властей не высказывалось — об этом в интервью «Фонтанке» говорил замглавы ИТ-комитета Госдумы Андрей Свинцов (один из авторов закона о создании национального мессенджера). По его словам, к тому времени Telegram «практически полностью соблюдал действующее законодательство» России.

При этом он подтверждал, что в случае возникновения угрозы со стороны иностранных мессенджеров или соцсетей государство «может где-то ограничивать, где-то блокировать при необходимости, где-то более жестко принимать решения в отношении того или иного ИТ-решения».