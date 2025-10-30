В Москве подросток принес пиротехнику в колледж и получил ожог

Подросток пронес пиротехнику в здание Колледжа московского транспорта, первокурсник зажег ее и получил ожоги. Об этом сообщила РИА Новости директор учреждения Анна Печеная.

«Рамка на входе в колледж на него не среагировала. Подросток активировал устройство во время занятия и получил ожоги пальцев, двое одногруппников были оглушены громким звуком», — рассказала она.

В колледж в срочном порядке выхвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего ученика госпитализировали. Печеная добавила, что внутри колледжа проведут внутреннее расследование, по итогам которого студента отчислят.

