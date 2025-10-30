На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве подросток принес пиротехнику в колледж и получил ожог

В Колледже московского транспорта студент активировал пиротехнику и получил ожог
FotograFFF/Shutterstock

Подросток пронес пиротехнику в здание Колледжа московского транспорта, первокурсник зажег ее и получил ожоги. Об этом сообщила РИА Новости директор учреждения Анна Печеная.

«Рамка на входе в колледж на него не среагировала. Подросток активировал устройство во время занятия и получил ожоги пальцев, двое одногруппников были оглушены громким звуком», — рассказала она.

В колледж в срочном порядке выхвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего ученика госпитализировали. Печеная добавила, что внутри колледжа проведут внутреннее расследование, по итогам которого студента отчислят.

До этого в Уссурийске женщина открыла стрельбу по медикам, которые приехали оказывать ей помощь. 42-летняя местная жительница спровоцировала конфликт, во время которого не менее шести раз выстрелила в работников скорой. В этот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее следователи устроили обыск в доме юноши, напавшего на колледж в Архангельске.

