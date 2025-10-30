На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США неизвестные украли более тысячи артефактов из музея

Неизвестные украли более тысячи артефактов из Оклендского музея Калифорнии
close
AP

Неизвестные ограбили Оклендский музей Калифорнии, пропало более тысячи артефактов. Об этом сообщила полиция города Окленд в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подозреваемые проникли в хранилище и похитили более 1000 экспонатов из коллекции музея, включая корзины коренных американцев, ювелирные изделия, ноутбуки и другие исторические артефакты», — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел 15 октября на складе музея. Расследование произошедшего ведется совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР).

Исполнительный и генеральный директор музея Лори Фогарти в интервью изданию The Oaklandside заявила, что ограбление, скорее всего, не было тщательно спланировано. По предварительным данным, в момент взлома в здании не было персонала, а об ограблении сотрудники музея узнали только на следующее утро. Точная сумма украденного уточняется.

19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ранее во Франции предупредили о возросшей угрозе ограблений в музеях и церквях.

