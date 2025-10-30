В США неизвестные украли более тысячи артефактов из музея

Неизвестные ограбили Оклендский музей Калифорнии, пропало более тысячи артефактов. Об этом сообщила полиция города Окленд в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подозреваемые проникли в хранилище и похитили более 1000 экспонатов из коллекции музея, включая корзины коренных американцев, ювелирные изделия, ноутбуки и другие исторические артефакты», — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел 15 октября на складе музея. Расследование произошедшего ведется совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР).

Исполнительный и генеральный директор музея Лори Фогарти в интервью изданию The Oaklandside заявила, что ограбление, скорее всего, не было тщательно спланировано. По предварительным данным, в момент взлома в здании не было персонала, а об ограблении сотрудники музея узнали только на следующее утро. Точная сумма украденного уточняется.

19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ранее во Франции предупредили о возросшей угрозе ограблений в музеях и церквях.