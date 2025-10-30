На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин целый месяц инвестировал в мошенников и потерял 2,5 млн рублей

«МК»: в Башкирии мужчина инвестировал в мошенников 2,5 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Башкирии 28-летний сельчанин решил заработать на инвестициях, но лишь потерял сбережения. Об этом сообщает ufa.mk.ru.

Все началось с того, что житель Кушнаренковского района нашел в интернете предложение о выгодном вложении средств. С ним связался лже-менеджер инвестиционной компании, который в течение месяца убеждал его переводить деньги для получения дохода. Мужчина следовал инструкциям «менеджера», но так и не получил обещанной прибыли.

В результате сельчанин лишился 2,5 млн рублей. Обманутый мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

До этого россиянин потерял 3,5 млн рублей, поверив «коучу по инвестициям». Проверка установила, что мошенник несколько лет назад покинул территорию России и объявлен в федеральный розыск.

Ранее россиянка отдала аферистам украшения почти на 12 млн рублей.

