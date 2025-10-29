Россиянин потерял 3,5 млн рублей, поверив «коучу по инвестициям»

В Екатеринбурге 31-летний мужчина поверил «коучу по инвестициям» и потерял часть сбережений. Об этом сообщает «Повестка дня».

Все началось с того, что местный житель летом 2023 года познакомился в инвестиционном чате с человеком, представившимся якобы профессиональным брокером. В течение года екатеринбуржец проходил «обучение», в ходе которого отправлял деньги через криптокошелек на специальную платформу. К августу 2024 года общая сумма «инвестиций» составила около 7 млн рублей, из которых мужчине в конечном итоге удалось вывести только 3,5 млн рублей в качестве первой прибыли.

«Коуч» перестал выходить на связь, и мужчина обратился в полицию. Проверка установила, что предполагаемый мошенник несколько лет назад покинул территорию России и объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка отдала аферистам украшения почти на 12 млн рублей.